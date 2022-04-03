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06:02 03.04.2022

В Латвии заявили об остановке поставок российского газа в Прибалтику

Россия Латвия Фото: pixabay
Сейчас газ в Латвию поставляют Клайпедский терминал сжиженного природного газа и Инчукалнское подземное газохранилище, сообщает Zakon.kz.

С начала апреля в Латвию, Литву и Эстонию перестал поступать природный газ из России, сообщает РБК.

По словам главы оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid Улдиса Барисса, решение Москвы принимать оплату за газ от недружественных стран только в рублях дало сигнал прибалтийским государствам резко снизить объемы поставок, так как на них «больше нельзя полагаться».

Газ з в Латвию поставляют Клайпедский терминал сжиженного природного газа и Инчукалнское подземное газохранилище, причем в последнем из них «нетипично много газа для этого периода», сообщил Барисс.

Поэтому у страны нет поводов для беспокойства за свою энергетическую безопасность в ближайшие несколько месяцев, считает он.

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