Беларусь согласилась платить рублями за нефть и газ из России

Беларусь будет оплачивать в рублях поставки нефти и газа из России. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко, сообщают «Известия».

Мы перешли на расчеты в рублях за энергоносители. Это очень важно, это то, чего мы добивались очень долго, –ё1ё отвязка расчетов от доллара, теперь мы будем работать в российском рубле. В этом году мы будем рассчитываться за поставляемые нефть и газ в российских рублях. Роман Головченко

Премьер-министр подчеркнул, что переход расчетов в рублях экономически выгоден Минску.

По его словам, Россия и Беларусь находятся на завершающей стадии переговоров по вопросу льготных тарифов на перевозку по железной дороге белорусских грузов «по аналогии с нефтепродуктами».

Головченко добавил, что начался период, который «можно назвать периодом самоубийства доллара, это шанс для мира уйти от гегемонии доллара». При этом он отметил, что «последствия агрессивных и неоправданных действий США сложно предугадать».