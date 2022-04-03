12:20 03.04.2022
Беларусь согласилась платить рублями за нефть и газ из России
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко отметил, что переход расчетов в рублях экономически выгоден Минску. А само решение о переходе является очень важным, сообщает Zakon.kz.
Беларусь будет оплачивать в рублях поставки нефти и газа из России. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко, сообщают «Известия».
Мы перешли на расчеты в рублях за энергоносители. Это очень важно, это то, чего мы добивались очень долго, –ё1ё отвязка расчетов от доллара, теперь мы будем работать в российском рубле. В этом году мы будем рассчитываться за поставляемые нефть и газ в российских рублях.Роман Головченко
Премьер-министр подчеркнул, что переход расчетов в рублях экономически выгоден Минску.
По его словам, Россия и Беларусь находятся на завершающей стадии переговоров по вопросу льготных тарифов на перевозку по железной дороге белорусских грузов «по аналогии с нефтепродуктами».
Головченко добавил, что начался период, который «можно назвать периодом самоубийства доллара, это шанс для мира уйти от гегемонии доллара». При этом он отметил, что «последствия агрессивных и неоправданных действий США сложно предугадать».