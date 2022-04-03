Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:20 03.04.2022

Беларусь согласилась платить рублями за нефть и газ из России

Рубль Беларусь Россия Фото: pixabay
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко отметил, что переход расчетов в рублях экономически выгоден Минску. А само решение о переходе является очень важным, сообщает Zakon.kz.

Беларусь будет оплачивать в рублях поставки нефти и газа из России. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко, сообщают «Известия».

Мы перешли на расчеты в рублях за энергоносители. Это очень важно, это то, чего мы добивались очень долго, –ё1ё отвязка расчетов от доллара, теперь мы будем работать в российском рубле. В этом году мы будем рассчитываться за поставляемые нефть и газ в российских рублях.Роман Головченко

Премьер-министр подчеркнул, что переход расчетов в рублях экономически выгоден Минску.

По его словам, Россия и Беларусь находятся на завершающей стадии переговоров по вопросу льготных тарифов на перевозку по железной дороге белорусских грузов «по аналогии с нефтепродуктами».

Головченко добавил, что начался период, который «можно назвать периодом самоубийства доллара, это шанс для мира уйти от гегемонии доллара». При этом он отметил, что «последствия агрессивных и неоправданных действий США сложно предугадать».

Новость по теме

Путин подписал указ о специальном порядке продажи газа иностранным компаниям за рубли

Данияр Кунафин
Россия Беларусь
Токаев побеседовал с Путиным по телефону
02.04.2022
Гроза и сильный ветер ожидаются в Казахстане
02.04.2022
Султанов сделал замечания акимам регионов, где отмечен наибольший рост цен на соцтовары
02.04.2022
Принята дорожная карта для борьбы с незаконными пассажирскими перевозками
02.04.2022
Паводки в Казахстане: подтоплено 80 домов в пяти населенных пунктах
02.04.2022
Главная Топ LIVE Все