13:26 04.04.2022
Врач дала совет по снижению риска простуды у перенесших COVID-19
Фото: Zakon.kz
После перенесенного коронавируса риск заболеть ОРВИ повышается. Как рассказала врач-отоларинголог из Алматы Малика Расулова, многочисленные исследования доказали, что постковидное состояние приводит к выраженному снижению иммунного фона, передает Zakon.kz.
По словам доктора, это ярко выражено у пациентов, которые перенесли инфекцию в тяжелой форме либо имеют хронические заболевания – тонзиллит, гайморит, ларингит, фарингит.
Определенных рекомендаций по профилактике простуды у перенесших COVID-19 нет. Все достаточно стандартно. В любом случае необходимо комплексное обследование, наблюдение за иммунным фоном у иммунолога. Общепринятым является отказ от всех вредных привычек, здоровый сон, сбалансированное питание. Комплексы витаминов и минералов, которые многие употребляют в виде таблеток, желательно заменять богатыми витаминами пищевыми продуктами растительного происхождения – фруктами, овощами. Малика Расулова
Кроме того, необходимо помнить о профилактике тромбозов, вести разумную двигательную активность, избегать стресса.
Конечно, перед применением любых витаминов необходимо сдать анализы и проконсультироваться с врачом.