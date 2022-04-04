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13:26 04.04.2022

Врач дала совет по снижению риска простуды у перенесших COVID-19

ОРВИ и грипп Фото: Zakon.kz
После перенесенного коронавируса риск заболеть ОРВИ повышается. Как рассказала врач-отоларинголог из Алматы Малика Расулова, многочисленные исследования доказали, что постковидное состояние приводит к выраженному снижению иммунного фона, передает Zakon.kz.

По словам доктора, это ярко выражено у пациентов, которые перенесли инфекцию в тяжелой форме либо имеют хронические заболевания – тонзиллит, гайморит, ларингит, фарингит.

Определенных рекомендаций по профилактике простуды у перенесших COVID-19 нет. Все достаточно стандартно. В любом случае необходимо комплексное обследование, наблюдение за иммунным фоном у иммунолога. Общепринятым является отказ от всех вредных привычек, здоровый сон, сбалансированное питание. Комплексы витаминов и минералов, которые многие употребляют в виде таблеток, желательно заменять богатыми витаминами пищевыми продуктами растительного происхождения – фруктами, овощами. Малика Расулова

Кроме того, необходимо помнить о профилактике тромбозов, вести разумную двигательную активность, избегать стресса.

Конечно, перед применением любых витаминов необходимо сдать анализы и проконсультироваться с врачом.

Альберт Ахметов
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