18:55 04.04.2022
Оружие, гранаты и патроны изъяли полицейские в Жамбылской области
Фото: скриншот
В регионе продолжаются розыскные работы по установлению местонахождения оружия, похищенного в ходе январских беспорядков, передает Zakon.kz.
С 28 марта по 1 апреля в Жамбылской области обнаружены и изъяты восемь единиц оружия. Среди них – автомат, шесть пистолетов и гладкоствольный обрез. Также изъяты гранаты, дымовые шашки и 397 патронов различного калибра.
Фото: ДП Жамбылской области
29 марта 40-летний житель Тараза добровольно выдал полицейским хранящееся у него дома огнестрельное оружие: четыре пистолета Макарова, девять магазинов от ПМ, 120 патронов калибра 7,62 мм и 11 патронов 12-го калибра. Мужчина отпущен под обязательство о явке.
Фото: ДП Жамбылской области
Назначена судебно-баллистическая экспертиза.