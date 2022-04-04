Оружие, гранаты и патроны изъяли полицейские в Жамбылской области

С 28 марта по 1 апреля в Жамбылской области обнаружены и изъяты восемь единиц оружия. Среди них – автомат, шесть пистолетов и гладкоствольный обрез. Также изъяты гранаты, дымовые шашки и 397 патронов различного калибра.

Фото: ДП Жамбылской области

29 марта 40-летний житель Тараза добровольно выдал полицейским хранящееся у него дома огнестрельное оружие: четыре пистолета Макарова, девять магазинов от ПМ, 120 патронов калибра 7,62 мм и 11 патронов 12-го калибра. Мужчина отпущен под обязательство о явке.

Фото: ДП Жамбылской области

Назначена судебно-баллистическая экспертиза.