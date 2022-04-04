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Законодательство РК
22:01 04.04.2022

Две республиканские трассы закрыты в Карагандинской области

вода Фото: пресс-служба МЧС РК
Ограничение движения связано с переливом на 49-м км автодороги республиканского значения Караганда – Аягоз – Бугаз, передает Zakon.kz.

С 21:10, по данным АО «НК «КазАвтоЖол», закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автодорог республиканского значения:

  • Караганда – Аягоз – Бугаз (17-60 км, Караганда – поселок Ботакара);

  • Бастау – Актау – Темиртау (12-0 км, АЗС «КазМунайГаз» – поселок Петровка).

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