Две республиканские трассы закрыты в Карагандинской области

С 21:10, по данным АО «НК «КазАвтоЖол», закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автодорог республиканского значения:

Караганда – Аягоз – Бугаз (17-60 км, Караганда – поселок Ботакара);

Бастау – Актау – Темиртау (12-0 км, АЗС «КазМунайГаз» – поселок Петровка).