Остались в воде: спасение лошадей в Актюбинской области попало на видео

4 апреля на островке поймы вблизи реки Илек паслись лошади, которые не смогли самостоятельно выбраться из воды.

Согласно данным областного ДЧС, на место незамедлительно были направлены три спасателя и моторная лодка.

По прибытии было установлено, что на реке Илек в 400 метрах от берега остались в воде 30 лошадей. В начале аварийно-спасательных работ животные испуганно реагировали на спасателей, прибывших на помощь, – говорится в сообщении.

Однако спасатели с помощью веревок вызволили животных на безопасное место.