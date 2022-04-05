09:24 05.04.2022
Остались в воде: спасение лошадей в Актюбинской области попало на видео
Фото: pixabay
Спасатели Актюбинской области поделились видео со спасением лошадей – они с помощью веревок вызволили животных на безопасное место, сообщает Zakon.kz.
4 апреля на островке поймы вблизи реки Илек паслись лошади, которые не смогли самостоятельно выбраться из воды.
Согласно данным областного ДЧС, на место незамедлительно были направлены три спасателя и моторная лодка.
По прибытии было установлено, что на реке Илек в 400 метрах от берега остались в воде 30 лошадей. В начале аварийно-спасательных работ животные испуганно реагировали на спасателей, прибывших на помощь, – говорится в сообщении.
Однако спасатели с помощью веревок вызволили животных на безопасное место.