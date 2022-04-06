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11:07 06.04.2022

Восемь медалей завоевали казахстанские дзюдоисты в первый день Кубка Азии

кубок азии, дзюдо, казахстанцы, медали Фото: olympic.kz
В первый день Кубка Азии, который проходит в столице Узбекистана –Ташкенте, казахстанские дзюдоисты завоевали восемь медалей, передает Zakon.kz.
В первый день соревнований команда Казахстана завоевала две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.Пресс-служба Национального олимпийского комитета РК

Список победителей и призеров:

  1. «Золото» – Нурайлым Сарсенбек (48 кг);

  2. «Золото» – Дана Абдирова (57 кг);

  3. «Серебро» – Зере Отепкали (40 кг);

  4. «Серебро» – Талгат Орынбасар (60 кг);

  5. «Бронза» – Сабина Юлдашбекова (40 кг);

  6. «Бронза» – Инкар Куралбай (44 кг);

  7. «Бронза» – Рамазан Суиндиков (55 кг);

  8. «Бронза» – Данил Султанхан (55 кг).

На традиционный Международный турнир среди юниоров и молодежи памяти Учкуна Муродова прибыло более 300 талантливых дзюдоистов из Азербайджана, Грузии, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана.

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Динара Халдарова
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