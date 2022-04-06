Восемь медалей завоевали казахстанские дзюдоисты в первый день Кубка Азии

В первый день соревнований команда Казахстана завоевала две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали. Пресс-служба Национального олимпийского комитета РК

Список победителей и призеров:

«Золото» – Нурайлым Сарсенбек (48 кг); «Золото» – Дана Абдирова (57 кг); «Серебро» – Зере Отепкали (40 кг); «Серебро» – Талгат Орынбасар (60 кг); «Бронза» – Сабина Юлдашбекова (40 кг); «Бронза» – Инкар Куралбай (44 кг); «Бронза» – Рамазан Суиндиков (55 кг); «Бронза» – Данил Султанхан (55 кг).

На традиционный Международный турнир среди юниоров и молодежи памяти Учкуна Муродова прибыло более 300 талантливых дзюдоистов из Азербайджана, Грузии, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана.

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