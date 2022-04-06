11:07 06.04.2022
Восемь медалей завоевали казахстанские дзюдоисты в первый день Кубка Азии
Фото: olympic.kz
В первый день Кубка Азии, который проходит в столице Узбекистана –Ташкенте, казахстанские дзюдоисты завоевали восемь медалей, передает Zakon.kz.
В первый день соревнований команда Казахстана завоевала две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.Пресс-служба Национального олимпийского комитета РК
Список победителей и призеров:
«Золото» – Нурайлым Сарсенбек (48 кг);
«Золото» – Дана Абдирова (57 кг);
«Серебро» – Зере Отепкали (40 кг);
«Серебро» – Талгат Орынбасар (60 кг);
«Бронза» – Сабина Юлдашбекова (40 кг);
«Бронза» – Инкар Куралбай (44 кг);
«Бронза» – Рамазан Суиндиков (55 кг);
«Бронза» – Данил Султанхан (55 кг).
На традиционный Международный турнир среди юниоров и молодежи памяти Учкуна Муродова прибыло более 300 талантливых дзюдоистов из Азербайджана, Грузии, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана.
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