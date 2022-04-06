Воду с затопленных улиц откачали в Караганде

Как сообщили в акимате Карагандинской области, на Университетской по периметру дома огородили мешкотарой и горельником. В конце дома 78/15 возвели искусственную дамбу. Из трех два подвала уже осушены, проводится откачка талой воды в последнем. Убрали лужи на территории двора.

В Майкудуке вода подступила к нескольким улицам, были обращения с Кузембаева, Петрозаводской, Розы Люксембург, Манежной и Оркен. Все они отработаны, вода откачана.

Было подтопление придворовой территории на улице Оркен, 13. Жителям предложили временное проживание в другом месте. Однако они отказались. На сегодняшний день работы по откачке талых вод полностью завершены. По нашему району было подтоплено 34 придворовых территории. На сегодня все они локализованы. На контроле находится поселок Рабочий, а также пять подвальных помещений, в том числе дом № 57 в 17 мкр-не, – сообщил аким района Алихана Бокейхана Саят Шаймин.

Талая вода добралась и до дач в районе Федоровки. Мост рядом с дачным обществом «Наука» был защищен с двух сторон мешкотарой и инертным материалом. Спасатели откачивают воду. Задействовано 15 рабочих.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В случае подтопления домов местные исполнительные органы обеспечивают временное проживание и помогают в откачке воды и недопущения повторения ситуации. Многие жители отказываются от помощи и самостоятельно расселяются у родственников.

Всего по Карагандинской области на контроле на 6 апреля остаются 11 случаев угрозы подтопления придворовых территорий (Караганда – пять, Бухар-Жырауский район – два, Каркаралинск – один, Темиртау – один, Шетский район – два).