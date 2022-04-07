Токаев внес изменения в Концепцию семейной и гендерной политики

В частности, утверждены целевые индикаторы и ожидаемые результаты:

Гендерный разрыв в ожидаемой продолжительности жизни мужчин относительно женщин к 2030 году сократить до 7 лет (сейчас – 8,2 года).

Долю расторгнутых браков к общему количеству зарегистрированных браков к 2030 году снизить до 33% (сейчас – 37,1%).

Коэффициент искусственного прерывания беременности на 1000 женщин репродуктивного возраста снизить до 12,0 (сейчас – 15,3).

Число зарегистрированных фактов бытового насилия в отношении женщин и детей к 2030 году снизить на 50%.

Гендерный разрыв в средней заработной плате женщин относительно мужчин к 2030 году снизить до 21% (сейчас – 24 %).