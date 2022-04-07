Токаев внес изменения в Концепцию семейной и гендерной политики
В частности, утверждены целевые индикаторы и ожидаемые результаты:
Гендерный разрыв в ожидаемой продолжительности жизни мужчин относительно женщин к 2030 году сократить до 7 лет (сейчас – 8,2 года).
Долю расторгнутых браков к общему количеству зарегистрированных браков к 2030 году снизить до 33% (сейчас – 37,1%).
Коэффициент искусственного прерывания беременности на 1000 женщин репродуктивного возраста снизить до 12,0 (сейчас – 15,3).
Число зарегистрированных фактов бытового насилия в отношении женщин и детей к 2030 году снизить на 50%.
Гендерный разрыв в средней заработной плате женщин относительно мужчин к 2030 году снизить до 21% (сейчас – 24 %).
Долю женщин в исполнительных, представительных и судебных органах власти, государственном, квазигосударственном и корпоративном секторах на уровне принятия решений к 2030 году повысить до 30%.
Как отмечается, целями государственной семейной политики являются поддержка, укрепление и защита семей, создание необходимых условий, способствующих физическому, интеллектуальному, духовному, нравственному развитию семей и их членов, охрана материнства, отцовства и детства.
Концепция также содержит план действий для достижения приведенных показателей.