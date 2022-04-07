Нового акима представили активу Кызылординской области

Алихан Смаилов озвучил депутатам маслихата предложение президента РК назначить Нурлыбека Налибаева на должность акима Кызылординской области. Депутаты поддержали его кандидатуру.

Представляя нового акима, Смаилов, как отмечено на сайте primeminister.kz, отметил высокие профессиональные качества и большой опыт работы Нурлыбека Налибаева на ответственных государственных постах, в том числе акима Шиелийского района и города Кызылорды.

Премьер-министр также отметил, что руководству области нужно будет направить активные усилия на реализацию новых задач, которые ранее были озвучены главой государства. Речь идет о планах по повышению благосостояния жителей.

По мнению премьер-министра, в оперативном порядке необходимо решать текущие проблемные вопросы, продолжать работу по развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.

Глава государства всегда уделяет особое внимание развитию Кызылординской области, имеющей многолетнюю историю. Регион обладает большим потенциалом в сельском хозяйстве, промышленности и других сферах. Прежде всего, мы должны реализовать конкретные меры по улучшению социального положения и качества жизни граждан. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов

В ходе заседания актива премьер-министр поблагодарил Гульшару Абдыкаликову за активную работу по развитию области, реализации важных инфраструктурных проектов и укреплению социальной сферы.