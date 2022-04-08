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11:00 08.04.2022

В Израиле ликвидировали террориста, застрелившего двух человек

полиция, Израиль, террорист Фото: pixabay
Израильские силы безопасности ликвидировали террориста, который застрелил двух человек. В его поисках участвовали около 1000 полицейских, которым помогали солдаты ЦАХАЛ, передает Zakon.kz.

7 апреля в Тель-Авиве произошла массовая стрельба. Два человека были убиты, 12 – ранены.

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В Тель-Авиве произошла перестрелка – есть убитые и раненые

Как сообщает газета Jerusalem Post, подозреваемым оказался 28-летний палестинец из города Дженин на западном берегу реки Иордан Раед Хазем. Силовики обнаружили его ранним утром 8 апреля в районе Яффо на юге Тель-Авива, где он прятался недалеко от мечети. Между ним и полицией завязалась перестрелка, в результате которой он был застрелен.

Ирина Лукичева
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