В Израиле ликвидировали террориста, застрелившего двух человек

7 апреля в Тель-Авиве произошла массовая стрельба. Два человека были убиты, 12 – ранены.

Новость по теме В Тель-Авиве произошла перестрелка – есть убитые и раненые

Как сообщает газета Jerusalem Post, подозреваемым оказался 28-летний палестинец из города Дженин на западном берегу реки Иордан Раед Хазем. Силовики обнаружили его ранним утром 8 апреля в районе Яффо на юге Тель-Авива, где он прятался недалеко от мечети. Между ним и полицией завязалась перестрелка, в результате которой он был застрелен.