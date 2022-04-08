Имя погибшего во время январских событий гвардейца присвоили детдому в Кызылорде

Один из домов в детской деревне семейного типа «Атамекен» теперь носит имя Мадияра Кайсарова, воина Нацгвардии, героически погибшего во время трагических январских событий и награжденного орденом «Айбын» III степени. Пресс-служба Национальной гвардии РК

В церемонии присвоения имени приняли участие начальник областного управления образования Акзира Касымова, представители военной прокуратуры, командование воинской части 5547 Национальной гвардии, родители военнослужащего и жители детского поселка.

В строгом соответствии с традицией мероприятие началось с минуты молчания в память о гвардейце – рядовом Мадияре Оразалыулы.

Присвоение дому имени погибшего солдата – это знак уважения к герою, пробуждение патриотических чувств нашей молодежи и привитие ей чувства любви к Родине. Начальник областного управления образования Акзира Касымова

На мероприятии выступили командир воинской части 5547 подполковник Толеби Чубаев, заместитель председателя Совета ветеранов Ерлан Абдикаримов и военный прокурор Кызылординского гарнизона полковник юстиции Галымжан Маханбетов.

Родители героя поблагодарили областной отдел образования и коллектив детской деревни за проведенное мероприятие и дань уважения их сыну.

Рядовой Мадияр Кайсаров погиб во время трагических январских событий при исполнении воинских обязанностей по обеспечению общественного порядка. Митингующие захватили военный грузовик и направили его в сторону солдат. В этот момент Мадияр успел оттолкнуть своих сослуживцев, а сам попал под «КАМАЗ».