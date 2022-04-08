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Законодательство РК
13:33 08.04.2022

Целое водохранилище талых вод откачали в Акмолинской области

талые воды, откачка Фото: ДЧС Акмолинской области
В пристоличных регионах Акмолинской области с начала активного таяния снега откачано 600 тысяч кубометров воды, что соизмеримо с Айдабульским водохранилищем, сообщила пресс-секретарь ДЧС региона Динара Есенбаева, передает Zakon.kz.

Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Нурлан Атыгаев проинформировал, что сейчас в регионе проходит активная фаза паводка.

В области проводятся работы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. В пристоличном регионе паводковая ситуация стабильна, откачано 600 тысяч кубометров воды, уложено более 7000 мешкотар с инертными материалами. Начальник Департамента по ЧС Нурлан Атыгаев

Для проведения противопаводковых мероприятий на территории Целиноградского и Аршалынского районов Департаментом задействовано 117 человек личного состава и 40 военнослужащих полка гражданской обороны МЧС РК.

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