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17:57 08.04.2022

Новый президент Туркменистана принял участие в массовом велопробеге

участие в велопробеге Фото: turkmenistan.gov.tm
Сердар Бердымухамедов, избранный президентом Туркменистана в ходе внеочередных выборов, продемонстрировал физическую и спортивную подготовку в ходе массового велопробега, сообщает Zakon.kz.

Пробег, как отмечено на сайте «Туркменистан. Золотой век», состоялся 7 апреля.

участие президента, спорт

Фото: turkmenistan.gov.tm

Глава государства возглавил колонну его участников, облаченных в соответствующую спортивную экипировку. Вслед за президентом все начали слаженное движение по маршруту, пролегающему по просторным столичным проспектам, - отмечено в публикации.

участие президента в велопробеге

Фото: turkmenistan.gov.tm

Стоит отметить, что Бердымухамедов-младший с 2017 года является заслуженным тренером Туркменистана.

велопробег

Фото: turkmenistan.gov.tm

Сердар Бердымухамедов продолжает традиции отца, который также активно принимал участие в массовых мероприятиях.

Стоит отметить, что Бердымухамедов-старший отличался довольно экстравагантным для президента поведением. Он любит гонки на автомобилях, верховую езду, записывает песни, стреляет, рыбачит, а также пишет книги.

Анастасия Московчук
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