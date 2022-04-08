Новый президент Туркменистана принял участие в массовом велопробеге

Пробег, как отмечено на сайте «Туркменистан. Золотой век», состоялся 7 апреля.

Фото: turkmenistan.gov.tm

Глава государства возглавил колонну его участников, облаченных в соответствующую спортивную экипировку. Вслед за президентом все начали слаженное движение по маршруту, пролегающему по просторным столичным проспектам, - отмечено в публикации.

Фото: turkmenistan.gov.tm

Стоит отметить, что Бердымухамедов-младший с 2017 года является заслуженным тренером Туркменистана.

Фото: turkmenistan.gov.tm

Сердар Бердымухамедов продолжает традиции отца, который также активно принимал участие в массовых мероприятиях.

Стоит отметить, что Бердымухамедов-старший отличался довольно экстравагантным для президента поведением. Он любит гонки на автомобилях, верховую езду, записывает песни, стреляет, рыбачит, а также пишет книги.