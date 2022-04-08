17:57 08.04.2022
Новый президент Туркменистана принял участие в массовом велопробеге
Фото: turkmenistan.gov.tm
Сердар Бердымухамедов, избранный президентом Туркменистана в ходе внеочередных выборов, продемонстрировал физическую и спортивную подготовку в ходе массового велопробега, сообщает Zakon.kz.
Пробег, как отмечено на сайте «Туркменистан. Золотой век», состоялся 7 апреля.
Фото: turkmenistan.gov.tm
Глава государства возглавил колонну его участников, облаченных в соответствующую спортивную экипировку. Вслед за президентом все начали слаженное движение по маршруту, пролегающему по просторным столичным проспектам, - отмечено в публикации.
Фото: turkmenistan.gov.tm
Стоит отметить, что Бердымухамедов-младший с 2017 года является заслуженным тренером Туркменистана.
Сердар Бердымухамедов продолжает традиции отца, который также активно принимал участие в массовых мероприятиях.
Фото: turkmenistan.gov.tm
Стоит отметить, что Бердымухамедов-старший отличался довольно экстравагантным для президента поведением. Он любит гонки на автомобилях, верховую езду, записывает песни, стреляет, рыбачит, а также пишет книги.