Диетологи назвали четыре самых полезных овоща для похудения

С точки зрения диетологов, это шпинат, красный перец, брокколи и морковь, пишет Eat This, Not That!

Как отметили американские диетологи, добавление большего количества шпината в ваш рацион может помочь вам избавиться от жира на животе. По словам ученого-диетолога Кортни Д'Анджело, шпинат богат клетчаткой, которая лучше усваивает питательные вещества и помогает пищеварению, а также витамином К, который может способствовать снижению массы тела, включая висцеральный жир.

Красный болгарский перец - это универсальный овощ с естественной сладостью, который является идеальным овощем для похудения. По словам диетолога Тристы Бест, он низкокалорийный и богат питательными веществами, а также помогает создать чувство сытости после еды. А благодаря содержанию клетчатки и капсаицина красный болгарский перец также способствует похудению.

Что касается брокколи, то оба диетолога убеждены, что она дает энергию, дарит чувство сытости, предотвращает увеличение веса, улучшает работу пищеварения. Как поясняет Кортни Д'Анджело, все это связано с тем, что в овоще содержится много витамина С, кальция и хрома. Триста Бест добавляет, что брокколи богата и антиоксидантами, которые ослабляют воспалительные процессы в организме.

Морковь — вкусный корнеплод, который содержит больше питательных веществ, чем многие думают. Триста Бест говорит, что этот овощ уникален своей способностью уменьшать жир на животе, поскольку он ускоряет обмен веществ в организме. Термогенный эффект пищи (TEF) — это количество калорий, которое пища заставляет организм сжигать во время переваривания. Поскольку морковь имеет твердую текстуру, она имеет высокий TEF и, следовательно, заставляет организм сжигать больше калорий.