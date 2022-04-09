Застрявшего в солончаке верблюда спасли в Мангистауской области

Как пишет «Лада», верблюд попал в солончаки и не смог самостоятельно выбраться.

Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области

На помощь животному прибыли сотрудники ДЧС региона.

Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области

При помощи веревки животное оттащили на безопасное расстояние.

Сообщается, что верблюд не пострадал.