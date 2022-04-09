21:04 09.04.2022
Застрявшего в солончаке верблюда спасли в Мангистауской области
Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области
Инцидент произошел вечером 8 апреля, вдоль дороги Актау – Жетыбай, на 34 километре, передает Zakon.kz.
Как пишет «Лада», верблюд попал в солончаки и не смог самостоятельно выбраться.
Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области
На помощь животному прибыли сотрудники ДЧС региона.
При помощи веревки животное оттащили на безопасное расстояние.
Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области
Сообщается, что верблюд не пострадал.