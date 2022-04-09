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21:04 09.04.2022

Застрявшего в солончаке верблюда спасли в Мангистауской области

спасение Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области
Инцидент произошел вечером 8 апреля, вдоль дороги Актау – Жетыбай, на 34 километре, передает Zakon.kz.

Как пишет «Лада», верблюд попал в солончаки и не смог самостоятельно выбраться.

спасение

Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области

На помощь животному прибыли сотрудники ДЧС региона.

спасение

Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области

При помощи веревки животное оттащили на безопасное расстояние.

Сообщается, что верблюд не пострадал.

Елена Беляева
Мангистауская область
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