Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:53 10.04.2022

Во Франции стартовали президентские выборы

Выборы во Франции 2022 Фото: Instagram/elysee
Почти 70 тыс. избирательных участков открылись в 8:00 по парижскому времени во  Франции и в ее заморских департаментах Западного полушария, сообщает Zakon.kz.

В выборах участвуют действующий французский лидер Эммануэль Макрон, главным оппонентом которого является кандидат «Национального объединения», депутат парламента Марин Ле Пен, передает РИА Новости.

Проголосовать французы смогут до 8 часов вечера. В некоторых больших городах, таких как Париж, Лион, Марсель и Ницца, избирательные участки будут работать до 9 вечера.

Если в первом туре определить победителя не удастся, второй тур состоится через две недели. По данным предвыборного опроса компании Elabe, кандидат в президенты Франции и лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен сократила отрыв от своего соперника лидера Пятой Республики Эммануэля Макрона до одного процента.

Ожидается, что первые официальные предварительные результаты станут известны еще до полуночи. Согласно действующему в республике законодательству, публикация каких-либо данных опросов или оценок хода голосования, а также распространение заявлений участников президентского марафона до завершения голосования строжайше запрещена.

Константин Вноровский
Макрон Эммануэль Франция
Геннадий Головкин победил нокаутом и забрал пояс WBA
09.04.2022
Неизвестные сообщили о «минировании» самолета, вылетевшего из Минска в Нур-Султан
09.04.2022
Шквал, гроза и туман ожидаются в Казахстане
09.04.2022
Диетолог перечислил продукты, которые помогут легче перенести отказ от сладкого
09.04.2022
Ребенок погиб в ДТП с участием трех машин и автобуса в Алматы
09.04.2022
Главная Топ LIVE Все