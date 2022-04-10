Во Франции стартовали президентские выборы

В выборах участвуют действующий французский лидер Эммануэль Макрон, главным оппонентом которого является кандидат «Национального объединения», депутат парламента Марин Ле Пен, передает РИА Новости.

Проголосовать французы смогут до 8 часов вечера. В некоторых больших городах, таких как Париж, Лион, Марсель и Ницца, избирательные участки будут работать до 9 вечера.

Если в первом туре определить победителя не удастся, второй тур состоится через две недели. По данным предвыборного опроса компании Elabe, кандидат в президенты Франции и лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен сократила отрыв от своего соперника лидера Пятой Республики Эммануэля Макрона до одного процента.

Ожидается, что первые официальные предварительные результаты станут известны еще до полуночи. Согласно действующему в республике законодательству, публикация каких-либо данных опросов или оценок хода голосования, а также распространение заявлений участников президентского марафона до завершения голосования строжайше запрещена.