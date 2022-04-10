Мать мальчика с аутизмом осудила Роналду за то, что он разбил телефон ее сына

Женщина утверждает, что до сих пор не может поверить, что футбольный кумир поступил таким образом с ее сыном.

Игроки «МЮ» уходили с поля. Проходя мимо нас, Роналду стянул гетру, и было видно, что из его ноги идет кровь. Сын опустил телефон, чтобы посмотреть поближе – он даже ничего не говорил. Роналду выбил мобильный из рук моего сына и пошел дальше. Я плакала, меня трясло. Джейкоб был в полном шоке – у него аутизм и диспраксия, – приводит слова матери rg.ru.

Также она отметила, что ребенок полностью осознал ситуацию.

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