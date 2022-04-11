Гранатометы, пистолеты, боеприпасы: сколько похищенного оружия изъяли полицейские

Санжар Адилов сообщил, что продолжается активная работа по поиску и изъятию похищенного оружия, поскольку оно несет потенциальную угрозу жизни и здоровью населения и может быть применено при совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

На сегодня обнаружено и изъято 1430 единиц оружия и более 35 тыс. боеприпасов. В числе изъятых 418 пистолетов, 154 автомата, 166 травматических пистолетов, 30 гранатометов, 69 единиц спецружей, восемь винтовок, два пулемета. Начальник Следственного департамента МВД Республики Казахстан Санжар Адилов

Так, в ходе обысковых мероприятий на окраине Тараза в поле обнаружен закопанный автомат Калашникова с двумя снаряженными магазинами.

Во втором схроне в Байзаковском районе Жамбылской области обнаружены и изъяты: пистолет Макарова с четырьмя магазинами, два травматических пистолета, 120 патронов калибра 7,62 мм.