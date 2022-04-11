На 3,5 тенге вырос курс доллара на торгах

Напомним, в прошлую пятницу курс доллара понизился на 11,98 тенге.

Курс китайского юаня составил 70,61 тенге (-0,55), объем торгов достиг 3,24 млн юаней.

Курс российского рубля установлен Нацбанком в 5,91 тенге, курс евро – в 485,68 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 454-457,5 тенге, евро – по 493-500 тенге, российские рубли – по 5,25-5,75 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 11 апреля.

Майские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,73%, составив 95,78 доллара за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае понизились на 1,76% — до 100,32 доллара за баррель.