15:37 11.04.2022
На 3,5 тенге вырос курс доллара на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 449,53 тенге, поднявшись на 3,49 тенге, передает Zakon.kz.
Напомним, в прошлую пятницу курс доллара понизился на 11,98 тенге.
Курс китайского юаня составил 70,61 тенге (-0,55), объем торгов достиг 3,24 млн юаней.
Курс российского рубля установлен Нацбанком в 5,91 тенге, курс евро – в 485,68 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 454-457,5 тенге, евро – по 493-500 тенге, российские рубли – по 5,25-5,75 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 11 апреля.
Майские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,73%, составив 95,78 доллара за баррель.
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае понизились на 1,76% — до 100,32 доллара за баррель.