Стало известно, за что задержали высокопоставленных полицейских

По словам Килымжанова, работа по фактам оставления зданий департаментов КНБ и полиции Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областей, аэропорта Алматы продолжается.

Руководители этих органов признаны подозреваемыми. Как ранее сообщалось, задержан экс-заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области. Он отвечал за хранение служебного оружия и допустил расхищение части арсенала. В результате на руках у преступников оказалось 610 единиц оружия, в том числе автоматы, пистолеты и гранатометы. Замначальника 1-Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов

Килымжанов уточнил, что в настоящее время найдено всего 206 единиц оружия, оставшаяся часть находится у преступников.

Также задержан начальник линейного отдела полиции аэропорта города Алматы. Он не исполнил свои служебные обязанности, оставил аэропорт без охраны, тем самым допустил его захват. В результате был нанесен существенный вред, повреждена инфраструктура аэропорта, похищено имущество предпринимателей, создана реальная угроза жизни и здоровью пассажиров. Хотя в аэропорту находилось 165 силовиков, в том числе 40 полицейских, 65 пограничников, 60 сотрудников Службы авиационной безопасности. Замначальника 1-Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов

Как заключил спикер, все они были вооружены достаточным количеством огнестрельного оружия для отражения нападения.