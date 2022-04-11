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Законодательство РК
15:45 11.04.2022

Стало известно, за что задержали высокопоставленных полицейских

задержание Фото: Zakon.kz
На брифинге в СЦК заместитель начальника 1-Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов сообщил, в чем обвиняются задержанные высокопоставленные полицейские, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам Килымжанова, работа по фактам оставления зданий департаментов КНБ и полиции Алматинской, Жамбылской и  Кызылординской областей, аэропорта Алматы продолжается.

Руководители этих органов признаны подозреваемыми. Как ранее сообщалось, задержан экс-заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области. Он отвечал за хранение служебного оружия и допустил расхищение части арсенала. В результате на руках у преступников оказалось 610 единиц оружия, в том числе автоматы, пистолеты и гранатометы. Замначальника 1-Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов

Килымжанов уточнил, что в настоящее время найдено всего 206 единиц оружия, оставшаяся часть находится у преступников.

Также задержан начальник линейного отдела полиции аэропорта города Алматы. Он не исполнил свои служебные обязанности, оставил аэропорт без охраны, тем самым допустил его захват. В результате был нанесен существенный вред, повреждена инфраструктура аэропорта, похищено имущество предпринимателей, создана реальная угроза жизни и здоровью пассажиров. Хотя в аэропорту находилось 165 силовиков, в том числе 40 полицейских, 65 пограничников, 60 сотрудников Службы авиационной безопасности. Замначальника 1-Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов

Как заключил спикер, все они были вооружены достаточным количеством огнестрельного оружия для отражения нападения.

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