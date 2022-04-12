Трансформация телеком-рынка РК: смогут ли заработать казахстанские инвесторы

5 апреля 2022 года во время заседания Комиссии по демонополизации экономики при правительстве РК министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин выступил с предложением о демонополизации АО «Казахтелеком». Согласно планам министерства, она будет заключаться в том числе и в выводе в конкурентную среду одного из принадлежащих компании сотовых операторов — Tele2 или Kcell.

В настоящее время, по мнению авторитетных экспертов в отрасли, Kcell претендует на звание очевидного фаворита по выводу актива на свободный рынок. В пользу этого говорит и тот факт, что власти страны заинтересованы в том, чтобы сделать эту процедуру наиболее прозрачной, значит, с большой долей вероятности сделка будет проходить через биржевую площадку с широкими возможностями для частных инвесторов.

Выводить на биржу Tele2 — сложная и затратная процедура. Кроме того, IPO в текущих рыночных условиях это еще и очень рискованное мероприятие. По данным Bloomberg, после обострения ситуации в Украине и общей неопределенности на глобальных рынках, не менее 100 мировых компаний отменили сделки на сумму не менее 45 млрд долларов, большая часть из которых пришлась именно на IPO. Листинги отложены до «более спокойных времен». То есть новых размещений в этом году, помимо объявленных правительством планов по листингу «голубых фишек», вряд ли стоит ожидать.

Что касается Kcell, то бумаги компании торгуются на Казахстанской фондовой бирже (KASE) более девяти лет. Первые торги акциями сотового оператора на площадке были открыты в декабре 2012 года, а уже в феврале 2013 года они вошли в индекс KASE. Глобальные депозитарные расписки Kcell до делистинга в июне прошлого года торговались на Лондонской бирже и на столичной бирже AIX.

Фото: Kcell

Покупка АО «Казахтелеком» Kcell в 2018 году положительным образом отразилась на показателях компании. Оператор стабильно развивался и рос. За пять лет чистая прибыль Kcell увеличилась втрое, до 32,5 млрд тенге по итогам прошлого года. Прибыль на акцию показала рост в 2,5 раза. По данным KASE, рыночная капитализация Kcell достигла 678,4 млн долларов.

Акции компании тоже стабильно росли, однако на фоне прошедшего в 2020 году делистинга с зарубежной и столичной площадок, а также заявлений антимонопольного ведомства о необходимости продажи «Казахтелекомом» 75% акции Kcell, бумаги оператора растеряли накопленный темп роста биржевых котировок. В первую очередь это произошло из-за опасений инвесторов, связанных с неопределенностью будущего компании вне рамок группы АО «Казахтелеком».

В то же время акции АО «Казахтелеком» за пять лет, начиная с января 2017 года и по январь 2022 года, выросли в 2,5 раза — с 14 тыс. тенге до 35,4 тыс. тенге. За этот же период выручка компании увеличилась с 210 млрд тенге до 594 млрд, а чистая прибыль АО «Казахтелеком» – с 24,7 млрд тенге до 97 млрд тенге. По сравнению с глобальным рынком телекоммуникационных услуг — это неплохие показатели.

Так, бумаги государственного «Ростелекома» прибавили за пять лет лишь два рубля, подросли с 84,8 рубля до 86,05 рубля. Входящий в «большую тройку» российских телеком-операторов МТС вырос за этот же период с 262,65 рубля до 304,65 рубля. Бумаги торгующегося на NASDAQ Veon, бывшего VimpelCom, который в СНГ работает под брендом Beeline, за пять лет подешевели более чем в два раза — с 3,95 доллара до 1,68 доллара на январь 2022 года. Сейчас акции компании торгуются на отметке 0,59 доллара.

Две крупнейшие телекоммуникационные компании США AT&T и Verizon также просели в цене за последнюю пятилетку. Стоимость акции AT&T снизилась с 42,77 доллара до 25,43 доллара, Verizon – с 54,58 доллара до 52,44 доллара. Причем если у первой компании стоимость акции к закрытию сессии 11 апреля составила 19,63 доллара, то Verizon показала незначительный рост по сравнению с январем – 53,9 доллара.

Бумаги АО «Казахтелеком» и Kcell сейчас тоже торгуются ниже январских показателей. Причем акции Kcell потеряли на прошлой неделе 8% на фоне заявлений АЗРК и профильного министерства о необходимости демонополизации рынка телекомуслуг. Тем не менее, как показывает практика, заявления политиков, чиновников и бизнесменов оказывают на стоимость бумаг компаний, фигурирующих в этих заявлениях, краткосрочный эффект.

Классикой уже стали постоянные скачки акций Tesla из-за неосторожных высказываний Илона Маска. Главное тут — фундаментальные показатели компании, а с ними у Kcell все хорошо. Прибыль компании за прошлый год выросла на 84,9%.

Тем временем в опубликованных в начале марте заявлениях стратегов Morgan Stanley и Citigroup говорится, что в текущих условиях глобальной рыночной неопределенности лучшим выходом для инвесторов будет ориентация на «компании, имеющие превосходную операционную эффективность и стабильные доходы». Обеспечение корпоративных доходов сейчас имеет «первостепенное значение», пока центральные банки по всему миру «засасывают» ликвидность. Лишение поддержки со стороны доходов может оставить некоторые индексы «подвешенными» в воздухе, отмечают аналитики.

Наряду с этим американская компания по управлению инвестициями Wilshire Advisors прогнозирует, что акции развивающихся рынков в ближайшее десятилетие принесут доход 5,5% в годовом исчислении. По подсчетам управляющих, это будет на процентный пункт выше, чем акции США.

Таким образом, с учетом сложной геополитической ситуации, Казахстан становится одним из ключевых региональных рынков для инвестиций на постсоветском пространстве, где потенциальные инвесторы будут искать именно стабильные, генерирующие доходы и перспективные компании, в том числе и в телекоммуникационной сфере.