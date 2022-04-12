Две перестрелки за сутки произошли на кыргызско-таджикской границе

12 апреля 2022 года на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел повторный инцидент с применением оружия, – приводит ТАСС цитату из официального заявления.

Отмечается, что вторая перестрелка продолжалась около 30 минут, в результате ранение получил военнослужащий Кыргызстана.

СМИ сообщают, что требования кыргызской стороны остановиться и отойти от линии границы на свою территорию пограничный наряд Таджикистана проигнорировал и пересек границу, зайдя на территорию Кыргызстана вглубь на 20 метров. После этого последовали предупредительные выстрелы в воздух со стороны пограничников КР. В ответ таджикские пограничники открыли огонь по кыргызским военнослужащим.

В ведомстве отметили, что в результате перестрелки раненых и пострадавших с кыргызской стороны нет, один таджикский военнослужащий получил огнестрельное ранение.

В ходе переговоров между пограничными представителями Кыргызстана и Таджикистана, прибывшие на место инцидента в качестве усиления пограничники Таджикистана открыли огонь по военнослужащим ПС ГКНБ Кыргызстана. Завязалась повторная перестрелка, которая длилась около 30 минут. В ходе повторной перестрелки был ранен военнослужащий ПС ГКНБ КР. Далее таджикская сторона начала обстрел кыргызского села Достук из минометов, – приводят РИА Новости слова представителя пресс-центра погранслужбы КР.

Пограничная служба КР призывает таджикских коллег не допустить эскалацию обстановки и прекратить обстрел мирных жителей.