10:31 13.04.2022
Женщину убили в Лисаковске
Фото: polisia.kz
8 апреля в Лисаковске женщина обнаружила в квартире труп своей 56-летней знакомой, к которой пришла в гости. Создана следственно-оперативная группа, передает Zakon.kz.
При проведении судебно-медицинской экспертизы установлен факт насильственной смерти.
Начато досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство». Создана следственно-оперативная группа, которая работает над раскрытием этого преступления. ДП Костанайской области
Другие сведения в интересах следствия не разглашаются