Женщину убили в Лисаковске

При проведении судебно-медицинской экспертизы установлен факт насильственной смерти.

Начато досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство». Создана следственно-оперативная группа, которая работает над раскрытием этого преступления. ДП Костанайской области

Другие сведения в интересах следствия не разглашаются