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Законодательство РК
10:31 13.04.2022

Женщину убили в Лисаковске

полицейский, расследование убийства Фото: polisia.kz
8 апреля в Лисаковске женщина обнаружила в квартире труп своей 56-летней знакомой, к которой пришла в гости. Создана следственно-оперативная группа, передает Zakon.kz.

При проведении судебно-медицинской экспертизы установлен факт насильственной смерти.

Начато досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство». Создана следственно-оперативная группа, которая работает над раскрытием этого преступления. ДП Костанайской области

Другие сведения в интересах следствия не разглашаются

Анастасия Стативкина
Костанайская область Лисаковск
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