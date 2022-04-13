Какой будет погода в Казахстане 14 апреля

Западная половина страны будет находиться под влиянием циклона, а также на юго-востоке Казахстана с прохождением фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. На остальную часть территории РК будет оказывать влияние отрог антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе – туман. РГП «Казгидромет»

На западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза, на юго-западе – усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, севере и востоке Атырауской области ожидается гроза, на севере области – усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на северо-западе Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, севере и в центре Актюбинской области ожидается гроза, на юге, севере, в центре – усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

На западе, юге Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, утром и днем – гроза, туман.

В горных, предгорных районах Жамбылской области ожидается гроза, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза, в районе Жаланашколя – усиление ветра, порывы 17-22 м/с.

На северо-востоке Северо-Казахстанской, днем на горных перевалах Туркестанской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.