Агрессивный бегемот испугал казахстанцев – комментарий зоопарка

Видео опубликовали в одном из Instagram-пабликов.

В зоопарке Караганды настолько депрессивная атмосфера, что даже детям не в радость там находиться! Кафель валится, откуда только можно. Бегемот содержится в невыносимых условиях. Дети и взрослые с грустью смотрят на все это. Это видео должен увидеть весь Казахстан, и даже (президент РК Касым-Жомарт. – Прим. ред.) Токаев, – говорится под публикацией в gres_info.

Пользователи Сети обрушились с критикой и призвали закрыть зоопарки по стране.

«Жалко, бедное животное».

«Кошмар! Бедное животное».

«Его что, в нефть поместили?»

«Он что в «отработке» плавает?»

«Не ходите в зоопарк! И тогда их закроют!»

«Плачевно, издевательство над животными».

«На вид, как будто ферма для убоя животных!»

«Бедненький. Он в чем плавает? В навозной жиже что-ли?»

«Давно пора уже закрыть все зоопарки. Не умеют у нас их содержать».

«Вообще надо закрыть зоопарки! Не надо держать их так, ради забавы и ради того, чтобы люди посмотрели. Какое это издевательство!» – написали возмущенные казахстанцы.

В Карагандинском зоопарке сообщили, что на видео был снят бегемот Юджин, который разрушал кафель в своем бассейне.

Бегемоту Юджину в этом году исполняется 22 года, он поступил в наш зоопарк в возрасте двух лет. По поводу условий его проживания – в позапрошлом году были построены новые бассейны для зимнего и летнего содержания, глубина была увеличена на один метр, объем воды – на 10 кубов. Бассейн чистится два раза в неделю. Зоотехник Карагандинского зоопарка Амин Алин

Сотрудник зоопарка объяснил, почему бассейн бегемота был загрязнен.

Вода – это естественная среда обитания бегемотов. Там они проживают большую часть жизни, соответственно, там они и испражняются. Разбрызгивание помета и мочи является очень важным способом разметки личной территории. Амин Алин

Также зоотехник пояснил, почему млекопитающее ломает кафель в бассейне.

Что касается того, что он ломает кафель, – животное нервничает, так как посетители бросают еду, различные предметы, пластик. Все это вызывает нервозность и агрессию. Не забывайте, что это хищное и очень опасное животное. Амин Алин

Сотрудник Карагандинского зоопарка заверил, что все «питомцы получают должный уход и заботу».

В зоопарке работают люди, которые любят природу и животных... Просим не забывать тот факт, что данные животные не могут быть возвращены в естественную среду обитания, так как уже были рождены в неволе. Просим проявить уважение и понимание к кропотливому труду наших сотрудников. Амин Алин