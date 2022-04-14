Погода испортится в семи регионах Казахстана

Так, ночью на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный на северо-западе области, порывы 16 м/с.

В Алматинской области в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2500 метров) сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.