Погода испортится в семи регионах Казахстана
Так, ночью на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный на северо-западе области, порывы 16 м/с.
В Алматинской области в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2500 метров) сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.
На западе Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют грозу. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.
На юго-востоке Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.
На западе, юге Костанайской области – гроза, туман. Ветер южный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.
На западе Кызылординской области ночью и утром – гроза.
На юго-западе Северо-Казахстанской области – туман. Ветер юго-восточный, южный днем на севере, западе области, порывы 15-20 м/с.