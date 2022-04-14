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19:40 14.04.2022

Погода испортится в семи регионах Казахстана

штормовое предупреждение в регионах Фото: pixabay
По данным РГП «Казгидромет», штормовое предупреждение объявлено 15 апреля в семи регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Так, ночью на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный на северо-западе области, порывы 16 м/с.

В Алматинской области в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2500 метров) сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

На западе Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют грозу. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На юго-востоке Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Костанайской области – гроза, туман. Ветер южный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе Кызылординской области ночью и утром – гроза.

На юго-западе Северо-Казахстанской области – туман. Ветер юго-восточный, южный днем на севере, западе области, порывы 15-20 м/с.

Лариса Черненко
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