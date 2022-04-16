Свыше 62 тысяч жителей столицы приняли участие в общегородском субботнике

Как отметили в столичном акимате, во время субботника были проведены работы по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города после зимнего периода. А основным посылом стало привлечение внимания общественности к важности формирования экологической культуры.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Всего за первый день было собрано и вывезено на полигон более 482 тонн мусора и посажено 248 деревьев.

Фото: Zakon.kz

Каждый субъект, который находится на территории района, сегодня принимал активное участие в наведении порядка на прилегающей территории. У нас все улицы района распределены между участниками субботника – министерствами, другими ведомствами, нацкомпаниями, частными объектами. Кто-то занимается побелкой деревьев, кто-то чистит газонную часть. Руководитель отдела благоустройства акимата района Есиль Жаркын Айтжанов

К примеру, по району Есиль в общегородском субботнике приняли участие около 20 тыс. человек. Поддержать экологическую акцию вышли все государственные органы, малый и средний бизнес, строительные компании.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Активное участие в субботнике также приняли волонтеры, эко-активисты, коллективы КСК и ОСИ.

Фото: Zakon.kz

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Очень положительно отношусь к субботникам и всегда с удовольствием на них хожу. Чистота ведь нужна нам самим. Землю обновить после зимы, столько мусора осталось. Кроме того, такие мероприятия укрепляют корпоративный дух, – рассказала сотрудница Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Гульнара.

Примечательно, что кто-то на субботник взял с собой и детей, которые не просто стояли в стороне, а, взяв в руки грабли, помогали своим родителям.

Фото: Zakon.kz

Молодое поколение нужно приучать к труду. Также, как и любовь к городу, прививать с детства. Ведь мы несем ответственность за наш город. Он должен быть чистым, красивым, поэтому нужно периодически выходить на такие субботники. Жительница столицы Аида

Фото: Zakon.kz

Сегодня мы вышли на субботник всей семьей. Убрали мусор в своем дворе, побелили бордюры. Субботники – это замечательная возможность внести свой вклад в поддержание чистоты города. Ведь столица – наш общий дом, и нам нужно его беречь, – отметила жительница города Асем Мырзахметова.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Отметим, что 23 апреля в столице также пройдет общегородской субботник и массовая посадка деревьев.