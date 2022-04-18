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10:25 18.04.2022

ДТП на трассе Алматы – Шымкент: один человек погиб, семеро пострадали

ДТП, автомобиль столкнулся с грузовиком Фото: ДП Туркестанской области
На автодороге Западная Европа – Западный Китай произошло смертельное ДТП. Автомобиль Toyota Alphard столкнулся с грузовиком, передает Zakon.kz.
Ночью 17 апреля в Сайрамское РУП поступило сообщение о том, что на трассе Алматы – Шымкент произошло дорожно-транспортное происшествие. Установлено, что около в 21:30 на 4-м км автодороги Западная Европа – Западный Китай водитель автомашины Toyota Alphard, направляясь из Алматы в сторону Кызылорды, врезался в грузовую автомашину HOWO. ДП Туркестанской области

В результате ДТП пассажирка Toyota Alphard скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание.

Еще семь пассажиров с различными травмами доставили в ближайшую больницу. После осмотра врачами часть из них отпустили домой.

ДТП, автомобиль

Фото: ДП Туркестанской области

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по ст. 345, ч. 3 УК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Анастасия Стативкина
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