10:25 18.04.2022
ДТП на трассе Алматы – Шымкент: один человек погиб, семеро пострадали
Фото: ДП Туркестанской области
На автодороге Западная Европа – Западный Китай произошло смертельное ДТП. Автомобиль Toyota Alphard столкнулся с грузовиком, передает Zakon.kz.
Ночью 17 апреля в Сайрамское РУП поступило сообщение о том, что на трассе Алматы – Шымкент произошло дорожно-транспортное происшествие. Установлено, что около в 21:30 на 4-м км автодороги Западная Европа – Западный Китай водитель автомашины Toyota Alphard, направляясь из Алматы в сторону Кызылорды, врезался в грузовую автомашину HOWO. ДП Туркестанской области
В результате ДТП пассажирка Toyota Alphard скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание.
Еще семь пассажиров с различными травмами доставили в ближайшую больницу. После осмотра врачами часть из них отпустили домой.
Фото: ДП Туркестанской области
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по ст. 345, ч. 3 УК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».
Выясняются все обстоятельства произошедшего.