17:35 18.04.2022
Перекресток в центре Алматы закроют на ночь
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На одном из перекрестков в центральной части Алматы в ночь с 18 на 19 апреля будет перекрыто движение автотранспорта. Это связано с заменой теплотрассы, передает Zakon.kz.
В Алматы на ночь будет закрыто движение по перекрестку улиц Наурызбай батыра и Сатпаева.
По информации АлТС, движение будет закрыто с 22:30 18 апреля до 7:00 19 апреля. Временные ограничения вводятся для проведения аварийных работ на теплосетях, проходящих под проезжей частью названного уличного сегмента.
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