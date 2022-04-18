Перекресток в центре Алматы закроют на ночь

В Алматы на ночь будет закрыто движение по перекрестку улиц Наурызбай батыра и Сатпаева.

По информации АлТС, движение будет закрыто с 22:30 18 апреля до 7:00 19 апреля. Временные ограничения вводятся для проведения аварийных работ на теплосетях, проходящих под проезжей частью названного уличного сегмента.

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Горожан просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.