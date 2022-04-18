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17:35 18.04.2022

Перекресток в центре Алматы закроют на ночь

алматы, кок тобе Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На одном из перекрестков в центральной части Алматы в ночь с 18 на 19 апреля будет перекрыто движение автотранспорта. Это связано с заменой теплотрассы, передает Zakon.kz.

В Алматы на ночь будет закрыто движение по перекрестку улиц Наурызбай батыра и Сатпаева.

По информации АлТС, движение будет закрыто с 22:30 18 апреля до 7:00 19 апреля. Временные ограничения вводятся для проведения аварийных работ на теплосетях, проходящих под проезжей частью названного уличного сегмента.

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Альберт Ахметов
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