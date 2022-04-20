Земляне могут наблюдать уникальный парад планет в апреле

Жители Москвы смогут наблюдать это явление до начала июня, сообщает «МК» со ссылкой на Институт прикладной астрономии РАН.

Парадом планет называется астрономическое явление, при котором некоторое количество планет Солнечной системы оказывается «на одной прямой» от Солнца с разбросом в 20-30 градусов. Планеты находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Последний раз это зрелище наблюдалось в 2020 году.

Чтобы увидеть малый парад планет, нужно встать до восхода Солнца и посмотреть на восток. Самым ярким объектом из всех четырех планет будет Венера, вторым по яркости – Юпитер, третьим – Сатурн из-за более дальнего расположения относительно Солнца. Все они будут светиться белым светом.

24 июня можно будет лицезреть большой парад планет, состоящий из семи небесных тел – Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран. Чтобы наблюдать большой парад, понадобится небольшой телескоп.

Кроме парада планет, любителей астрономии ожидает максимум действия метеорного потока Лириды, который произойдет в ночь с 21 на 22 апреля. Ожидается до 18 падений метеоров в час.

30 апреля произойдет первое в этом году затмение Солнца, которое смогут наблюдать только на юго-западе Южной Америки и в Антарктиде.