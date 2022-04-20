Резкое понижение температуры, снег и гололед ожидаются в Казахстане

В Нур-Султане ночью 22 апреля ожидаются осадки (дождь, снег), туман. Утром и днем 21 апреля ожидается ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с. В период 21-23 апреля ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью от +7...+9°С до -3...-5°С.

В Петропавловске днем ожидается ветер северный, северо-западный 15-20 м/с, порывы 23 м/с. Ночью – дождь с переходом в снег, гололед. С 21 на 22 апреля ожидается резкое понижение температуры воздуха от +2...+4°С до -5...-7°С.

В Кокшетау временами ожидается туман. В период 21-23 апреля – резкое понижение температуры воздуха ночью от +5...+7°С до -3...-5°С.

В Караганде ожидается ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. В Жезказгане – ветер юго-западный, западный, днем порывы 15 м/с.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются дождь с переходом в снег, гололед. На севере, востоке области – туман. Ветер северный, северо-западный, днем на большей части области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. 22 апреля на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью с 21 на 22 апреля ожидается резкое понижение температуры воздуха от 0...+5°С, на юге – +8°С до -3...-8°С.

На юге Павлодарской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем – ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер восточный, северо-восточный, днем на юго-западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Уральске ветер восточный, северо-восточный, днем порывы 18 м/с.

На западе, юге и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Днем в горных районах – град. Ветер восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Шымкенте ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Туркестане в первой половине ночи ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области ожидается ветер северо-восточный 9-14, при грозе 17-22 м/с, в районе Алакольских озер 25 м/с.