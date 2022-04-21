ЕС стал на шаг ближе к единым зарядным устройствам для гаджетов

Европа сделала еще один шаг к обязательному использованию единого зарядного разъема в смартфонах, планшетах и других потребительских электронных устройствах, сообщает IXBT.

Европейская комиссия предложила использовать единый порт для зарядки мобильных устройств более десяти лет назад, надеясь, что производители телефонов смогут найти общее решение.

Когда стало ясно, что добровольно отрасль на это не пойдет, в 2021 году был представлен проект закона. 20 апреля комитет Европейского парламента по внутреннему рынку и защите прав потребителей поддержал предложение Еврокомиссии.

Для зарядки смартфонов Apple iPhone используются кабели с разъемом Lightning, а для зарядки устройств с ОС Android, преобладающих в структуре продаж на европейском рынке, — кабели с разъемом USB-C.

Поскольку в Европу ежегодно отправляется полмиллиарда зарядных устройств для портативных устройств, образующих от 11 000 до 13 000 тонн электронных отходов, одно зарядное устройство для мобильных телефонов и других малых и средних электронных устройств принесет пользу всем. Депутат Европарламента Алекс Агиус Салиба

По мнению авторов законопроекта, порт USB Type-C должен стать стандартом для мобильных телефонов, планшетов, наушников, электронных книг, маломощных ноутбуков, клавиатур, компьютерных мышек, наушников, умных часов и электронных игрушек.