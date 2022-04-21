В Казахстане изменят нормативы по физподготовке военнослужащих

Как отмечается, изменения вносятся для качественной организации физической подготовки военнослужащих.

Основные изменения и дополнения, включенные в проект нормативов:

определен порядок оценки физической подготовленности «Кандидатов в военные учебные заведения из числа гражданской молодежи» – ранее данный вопрос не был предусмотрен;

отделена категория «Кандидаты в военные учебные заведения из числа гражданской молодежи» от категории военнослужащих – ранее отсутствовало разграничение между данными категориями;

уточнены упражнения для «Кандидатов в военные учебные заведения из числа гражданской молодежи» (добавлен бег на 100 м) – ранее данное упражнение не было предусмотрено;

уточнены категории, привлекаемые для выполнения приемов рукопашного боя (военнослужащим женщинам 1 и 2 возрастных групп – РБ начальный и комплексы РБ на 8 счетов, военнослужащим мужчинам 1-5 возрастных групп – РБ начальный, специальный и комплексы РБ на 8 счетов) – ранее некорректно были распределены приемы рукопашного боя;