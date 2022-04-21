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Законодательство РК
10:22 21.04.2022

В Казахстане изменят нормативы по физподготовке военнослужащих

изменения в нормативы физподготовки военнослужащих Фото: Zakon/Павел Михеев
Министерство обороны РК подготовило изменения в нормативы по физической подготовке в Вооруженных силах РК, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, изменения вносятся для качественной организации физической подготовки военнослужащих.

Основные изменения и дополнения, включенные в проект нормативов:

  1. определен порядок оценки физической подготовленности «Кандидатов в военные учебные заведения из числа гражданской молодежи» – ранее данный вопрос не был предусмотрен;

  2. отделена категория «Кандидаты в военные учебные заведения из числа гражданской молодежи» от категории военнослужащих – ранее отсутствовало разграничение между данными категориями;

  3. уточнены упражнения для «Кандидатов в военные учебные заведения из числа гражданской молодежи» (добавлен бег на 100 м) – ранее данное упражнение не было предусмотрено;

  4. уточнены категории, привлекаемые для выполнения приемов рукопашного боя (военнослужащим женщинам 1 и 2 возрастных групп – РБ начальный и комплексы РБ на 8 счетов, военнослужащим мужчинам 1-5 возрастных групп – РБ начальный, специальный и комплексы РБ на 8 счетов) – ранее некорректно были распределены приемы рукопашного боя;

  5. определены поправки к результатам с учетом температуры воздуха и формы одежды для упражнений на полосах препятствий – ранее отсутствовали поправки к упражнениям на полосах препятствий и варианты формы одежды для физической подготовки.

Посмотреть предлагаемые нормативы можно на сайте Открытые НПА до 5 мая.

Лариса Черненко
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