Представители госорганов пытались войти в общественные советы – МИОР РК

Общественные советы проходят очередную трансформацию. Более 200 советов обновили свои составы, были переизбрания. Туда были избраны активные члены. Но до сих пор мы наблюдаем определенное сопротивление со стороны местных исполнительных органов, когда представители акиматов разными способами пытаются вмешиваться и навязывать свою повестку в работе общественных советов. В этой части, например, в составах общественных советов есть большое количество госорганов. Председатель Комитета по делам гражданского общества МИОР РК Мадияр Кожахмет

По словам главы комитета, случаи, когда под видом представителя гражданского общества в советы входили сотрудники подведомственных организаций, в частности, директора школ, библиотек и других структур, имеющих прямую аффилированность с местными исполнительными органами, были в Костанайской и Западно-Казахстанской областях.

На наш взгляд, они не могут в полной мере отражать позицию гражданского общества. Вместе с тем следует отметить, что, исходя из новых форматов и работы Нового Казахстана, о котором говорил глава государства в Послании, мы видим значительное обновление общественных советов. Например, в Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, Нур-Султане и Экибастузе, где в стопроцентном составе только представители общественности стали членами данных общественных советов и сейчас вносят свою лепту и держат на контроле деятельность местных исполнительных органов, и дают возможность эффективно распределять, в том числе траты бюджета и социально-важные расходы по важным направлениям для общества. Мадияр Кожахмет

В 2021 году в Казахстане принят закон о деятельности общественных советов. На сегодня они функционируют не только на областном уровне, но и на всех районных уровнях. Смысл создания общественных советов заключается в оказании консультаций по вопросам принятия и исполнения тех или иных государственных решений.