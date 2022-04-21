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Законодательство РК
17:39 21.04.2022

Кыргызстанцев призывают воздержаться от использования символа Z

Кыргызстан, День победы, 9 мая, воздержаться от символа Z Фото: pixabay
В честь празднования Дня Победы Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики (ГКНБ) выступил с обращением к населению страны, передает Zakon.kz.
Органы национальной безопасности призывают организации по прокату карнавальных костюмов не сдавать на прокат способствующие разжиганию межнациональной розни военную форму и костюмы с символом Z, а также просят горожан не надевать указанную форму в шествии «Бессмертного полка», которое пройдет 9 мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Комитет национальной безопасности КР

В ГКНБ предупредили об ответственности, предусмотренной законодательством КР за действия, направленные на разжигание межнациональной розни.

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