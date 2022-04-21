Кыргызстанцев призывают воздержаться от использования символа Z

Органы национальной безопасности призывают организации по прокату карнавальных костюмов не сдавать на прокат способствующие разжиганию межнациональной розни военную форму и костюмы с символом Z, а также просят горожан не надевать указанную форму в шествии «Бессмертного полка», которое пройдет 9 мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Комитет национальной безопасности КР

В ГКНБ предупредили об ответственности, предусмотренной законодательством КР за действия, направленные на разжигание межнациональной розни.