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23:46 21.04.2022

Озвучена предварительная версия причины пожара в школе Павлодара

Пожар в павлодарской школе Фото: gov.kz
Спасатели считают, что причиной пожара в павлодарской школе стало короткое замыкание, сообщает Zakon.kz.

Об этом пожарные рассказали на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций Павлодарской области, передает Sputnik Казахстан.

Учитель физики пришла в свой класс на занятия, зашла в лабораторию. Включила компьютер, принтер и интерактивную доску для подготовки учебного процесса. После чего выбило автомат. Учитель вышла в коридор, осмотрела его, включила - началось задымление.

На помощь прибежал учитель физкультуры. Увидел в углу лаборатории пламя высотой около метра, стал гасить огнетушителем. Содержимое его закончилось, физрук сбегал за вторым. Пламя усилилось, и он уже не мог с ним справиться. В школе объявили эвакуацию.

По его словам, пожарные обнаружили в лаборатории два удлинителя, один из которых оказался поврежденным и не должен был использоваться по назначению.

Помещения школы № 28 приводятся в порядок сотрудниками управления строительства, и рабочими подрядных организаций.

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Ликвидирован крупный пожар в павлодарской школе

На экстренном заседании оперативного штаба по ЧС аким Павлодарской области Абылкаир Скаков поручил восстановить пострадавшую от пожара школу №28 в кратчайшие сроки.

Константин Вноровский
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