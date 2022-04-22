Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:37 22.04.2022

ТОП-5 знаков зодиака, чья мужская сила рано угасает

знаки зодиака, мужчины-девы Фото: pixabay
Даже самые страстные любовники могут быть уязвимы. Астрологи составили рейтинг знаков зодиака, которые в зрелом возрасте могут лишиться мужской силы, передает Zakon.kz.

Дева

Мужчины-Девы часто занимаются самокопанием и самокритикой. Из-за этого у них возникают психологические проблемы. Мужчина не может расслабиться в личных отношениях и из-за этого может потерять свою силу, пишет wday.ru.

Овен

Мужчины-Овны живут с полной самоотдачей, не щадя себя, что зачастую является причиной стрессов, и, как следствие, приводит к злоупотреблению спиртными напитками. Им необходимо постоянно контролировать себя и не поддаваться пагубной привычке. Иначе с возрастом они потерпят фиаско на любовном фронте.

Скорпион

Мужчины-Скорпионы зачастую депрессивны и озабочены лишь своим внутренним миром. Они часто страдают заболеваниями репродуктивной функции из-за недолеченных инфекций. Скорпионам нужно быть предельно внимательными и следить за здоровьем.

Водолеи

Мужчины-Водолеи — очень чуткие и внимательные мужья. Однако с приходом среднего возраста представители этого знака могут забыть про супружеский долг. Отношения на стороне им тоже не нужны. Такое положение дел может оставить Водолея без мужской силы.

Рак

Мужчины-Раки с возрастом могут стать домашними тиранами. Закатывать сцены ревности, злоупотреблять вредными привычками, находиться в неврозах — привычное состояние для представителей этого знака. Мужчинам-Ракам рекомендовано больше бывать на природе, заниматься спортом и бросить вредные привычки.

Новость по теме

Названы знаки зодиака, представители которых обожают делать ремонт

Ирина Лукичева
Россия Казахстан
Дождь с переходом в снег – прогноз погоды в Казахстане на 22 апреля
21.04.2022
Ситуация в Украине: Рада продлила военное положение, Мариуполь под контролем войск РФ
21.04.2022
Ашимбаев высказался о дополнительных требованиях по госязыку для иностранцев
21.04.2022
Курс доллара держится на одной отметке второй день
21.04.2022
Мадина Бакбергенова завоевала «золото» чемпионата Азии
21.04.2022
Главная Топ LIVE Все