Названы фасоны платьев, которые станут трендом сезона

Как отмечает редактор портала Who What Wear Дженнифер Кэмп, платья в рубчик пользуются большой популярностью, при этом они будут представлены в различных вариациях — от облегающих до объемных силуэтов.

Фото: pexels

По словам эксперта, дизайнеры внесли в стиль платья легкость, а для дам, которые предпочитают носить откровенные модели, добавили в фасоны платьев разрезы. Их можно увидеть в разных частях нарядов.

Фото: pexels

Кроме того, как описано в материале на сайте издания, в список модных нарядов вошли платья с ярким принтом, пышными рукавами и выделяющимися деталями.

Фото: pexels

Изделия данного дизайна уже оценили знаменитости — актрисы Сара Джессика Паркер и Наоми Уоттс, а также герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

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