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22:16 22.04.2022

Названы фасоны платьев, которые станут трендом сезона

трендановые тенденции в моделях платьев Фото: pexels
Представлены три основных фасона платьев, которые будут актуальны весной и летом 2022 года. Трендом сезона станут платья в рубчик, передает Zakon.kz.

Как отмечает редактор портала Who What Wear Дженнифер Кэмп, платья в рубчик пользуются большой популярностью, при этом они будут представлены в различных вариациях — от облегающих до объемных силуэтов.

фасоны платьев

Фото: pexels

По словам эксперта, дизайнеры внесли в стиль платья легкость, а для дам, которые предпочитают носить откровенные модели, добавили в фасоны платьев разрезы. Их можно увидеть в разных частях нарядов.

тенденции в фасонах платья

Фото: pexels

Кроме того, как описано в материале на сайте издания, в список модных нарядов вошли платья с ярким принтом, пышными рукавами и выделяющимися деталями.

платья в тренде

Фото: pexels

Изделия данного дизайна уже оценили знаменитости — актрисы Сара Джессика Паркер и Наоми Уоттс, а также герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

Ранее стало известно, какая цветовая гамма будет в тренде весной 2022 года.

Оксана Житникова
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