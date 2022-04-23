Головкин лишился лидерства в рейтинге лучших боксеров мира

Портал Boxrec, специализирующийся на результатах боксеров, обновил положение в рейтинге Геннадия Головкина после его победы над японцем Риотой Муратой, сообщает Sports.kz.

Казахстанец занимает второе место в рейтинге BoxRec среди всех боксеров независимо от весовой категории – у него 688.7 балла. Ранее он находился на первой строчке после поединка с Муратой.

Лидерство в рейтинге вновь захватил мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес – 869.7 балла. Тройку лучших боксеров мира замыкает американец Теренс Кроуфорд – 513.6 балла.

9 апреля в бою с Муратой Геннадий Головкин объединил пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO.

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