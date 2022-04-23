Родные погибшего в Южной Корее казахстанца не могут вернуть тело на родину

По их словам, 39-летний Батыр Оспанов, скорее всего, не вынес новости о смерти матери, передает оtyrar.kz.

Чтобы доставить тело мужчины в Шымкент, семье необходимо собрать три с половиной миллиона тенге.

Мы с ним связывались, я держала его в курсе о здоровье матери. Он сильно переживал. Когда ему сообщили о смерти его мамы, у него, наверное, не выдержало сердце. Он не мог в это поверить. Супруга покойного Замира Оспанова

У погибшего также остались 14-летний сын и 12-летняя дочь. Оказавшись в трудном положении, родные обратились в благотворительный фонд с просьбой помочь с документами и похоронить Батыра Оспанова по всем правилам.

За последние пять лет в Южной Корее погибли 36 граждан Казахстана, многие из них неделями лежали в морге до тех пор, пока родные погибших не найдут деньги на вывоз тела. Сейчас из 36 тыс. казахстанцев, работающих в Южной Корее, рабочую визу открыли только около 10 тыс. человек.