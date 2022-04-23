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23:18 23.04.2022

Родные погибшего в Южной Корее казахстанца не могут вернуть тело на родину

Родные умершего казахстанца Фото: pixabay
Казахстанец работал в Южной Корее и погиб. Это случилось неделю назад, но родственники не могут вернуть тело на родину, так как житель Шымкента находился в Корее нелегально, сообщает Zakon.kz.

По их словам, 39-летний Батыр Оспанов, скорее всего, не вынес новости о смерти матери, передает оtyrar.kz.

Чтобы доставить тело мужчины в Шымкент, семье необходимо собрать три с половиной миллиона тенге.

Мы с ним связывались, я держала его в курсе о здоровье матери. Он сильно переживал. Когда ему сообщили о смерти его мамы, у него, наверное, не выдержало сердце. Он не мог в это поверить. Супруга покойного Замира Оспанова

У погибшего также остались 14-летний сын и 12-летняя дочь. Оказавшись в трудном положении, родные обратились в благотворительный фонд с просьбой помочь с документами и похоронить Батыра Оспанова по всем правилам.

За последние пять лет в Южной Корее погибли 36 граждан Казахстана, многие из них неделями лежали в морге до тех пор, пока родные погибших не найдут деньги на вывоз тела. Сейчас из 36 тыс. казахстанцев, работающих в Южной Корее, рабочую визу открыли только около 10 тыс. человек.

Константин Вноровский
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