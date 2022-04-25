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Законодательство РК
22:57 25.04.2022

В Тирасполе обстреляли здание Министерства госбезопасности из РПГ

Обстреляно из гранатометов Фото: пресс-служба МВД ПМР
Возле здания Министерства госбезопасности непризнанной республики Приднестровья в Тирасполе прогремела серия взрывов, сообщает Zakon.kz.

Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, в здании выбиты стекла. Рядом с ним лежит несколько тубусов от гранатометов.

Позже в МВД Приднестровья подтвердили, что выстрелы были произведены из РПГ (ручной противотанковый гранатомет).

Спецслужбы республики пока не располагают сведениями, кто стоял за атакой на ведомство. Взрывом выбило окна на верхних этажах, был поврежден фасад здания, однако пострадавших среди сотрудников ведомства или мирных жителей нет.

На месте работают пожарные и саперы. Прибыла оперативно-следственная группа. Прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции, изучаются данные камер видеонаблюдения.

Обстреляно здание МГБ в Тирасполе

Фото: пресс-служба МВД ПМР

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