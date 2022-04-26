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17:36 26.04.2022

Пропавшего студента колледжа нашли в Степногорске

найден, Виталий Садвакасов Фото: Zakon.kz
Пропавшего студента колледжа из Акмолинской области нашли в Степногорске. Юноша уехал в родной город, передает Zakon.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий пропавшего 25 апреля студента колледжа села Красный Яр Виталия Садвакасова нашли в Степногорске.

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Студент колледжа пропал в Акмолинской области

Сотрудниками группы розыска отдела криминальной полиции УП Кокшетау при участии преподавателя студента и волонтеров было установлено местонахождение юноши во дворе многоэтажного дома микрорайона № 6 города. ДП Акмолинской области

Молодой человек рассказал, что до населенного пункта добрался автостопом.

Анастасия Стативкина
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