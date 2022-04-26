Пропавшего студента колледжа нашли в Степногорске

В ходе оперативно-розыскных мероприятий пропавшего 25 апреля студента колледжа села Красный Яр Виталия Садвакасова нашли в Степногорске.

Новость по теме Студент колледжа пропал в Акмолинской области

Сотрудниками группы розыска отдела криминальной полиции УП Кокшетау при участии преподавателя студента и волонтеров было установлено местонахождение юноши во дворе многоэтажного дома микрорайона № 6 города. ДП Акмолинской области

Молодой человек рассказал, что до населенного пункта добрался автостопом.