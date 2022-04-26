17:36 26.04.2022
Пропавшего студента колледжа нашли в Степногорске
Фото: Zakon.kz
Пропавшего студента колледжа из Акмолинской области нашли в Степногорске. Юноша уехал в родной город, передает Zakon.kz.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий пропавшего 25 апреля студента колледжа села Красный Яр Виталия Садвакасова нашли в Степногорске.
Студент колледжа пропал в Акмолинской области
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