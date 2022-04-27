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Законодательство РК
10:48 27.04.2022

Воспитанники «Жас сарбаз» заступили в почетный караул у Мемориала Славы в Алматы

караульная служба Фото: пресс-служба МО РК
В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне воспитанники движения «Жас сарбаз», военно-патриотических клубов Алматы заступили в почетный караул у Мемориала Славы, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении пресс-службы Министерства обороны РК, юные патриоты из 45 городских школ по очереди будут нести у мемориала караульную службу.

Первыми заступили воспитанники класса «Жас сарбаз» общеобразовательной школы № 95.

караул у мемориала в Алматы

Фото: пресс-служба МО РК

Стоит отметить, что традиция зародилась в 1980 году. В вахте памяти участвовали отличники учебы и военной подготовки. Ребята из движения «Жас сарбаз» продолжают данную традицию в Алматы уже третий год.

В этом году вахта памяти продлится до 14 мая.

Анастасия Московчук
МО РК Алматы
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