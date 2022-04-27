Воспитанники «Жас сарбаз» заступили в почетный караул у Мемориала Славы в Алматы

Как отмечено в сообщении пресс-службы Министерства обороны РК, юные патриоты из 45 городских школ по очереди будут нести у мемориала караульную службу.

Первыми заступили воспитанники класса «Жас сарбаз» общеобразовательной школы № 95.

Фото: пресс-служба МО РК

Стоит отметить, что традиция зародилась в 1980 году. В вахте памяти участвовали отличники учебы и военной подготовки. Ребята из движения «Жас сарбаз» продолжают данную традицию в Алматы уже третий год.