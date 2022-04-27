22:55 27.04.2022
Мошенник попросил ненадолго телефон и оформил кредит на 220 тысяч тенге в ВКО
Фото: pixabay
В конце марта в Иртышское ОП УП города Усть-Каменогорска обратилась 22-летняя жительница Глубоковского района.
По словам потерпевшей, малознакомый парень, находясь в одном из торговых домов города, попросил у нее телефон, чтобы позвонить.
За короткий промежуток времени он через интернет-приложение оформил на ее имя кредит на смартфон.
Причиненный ущерб оценен на сумму около 220 тысяч тенге. При проведении оперативно-розыскных мероприятий стражам правопорядка удалось задержать подозреваемого.
Им оказался 30-летний житель областного центра, который во время допроса дал признательные показания. В отношении злоумышленника была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Пресс-служба МВД РК