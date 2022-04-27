Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
22:55 27.04.2022

Мошенник попросил ненадолго телефон и оформил кредит на 220 тысяч тенге в ВКО

Мошенник оформил кредит Фото: pixabay
Инцидент произошел в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

В конце марта в Иртышское ОП УП города Усть-Каменогорска обратилась 22-летняя жительница Глубоковского района.

По словам потерпевшей, малознакомый парень, находясь в одном из торговых домов города, попросил у нее телефон, чтобы позвонить.

За короткий промежуток времени он через интернет-приложение оформил на ее имя кредит на смартфон.

Причиненный ущерб оценен на сумму около 220 тысяч тенге. При проведении оперативно-розыскных мероприятий стражам правопорядка удалось задержать подозреваемого.

Им оказался 30-летний житель областного центра, который во время допроса дал признательные показания. В отношении злоумышленника была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Пресс-служба МВД РК
Константин Вноровский
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
Гутерриш призвал Путина решить вопрос об эвакуации людей с «Азовстали»
26.04.2022
Стоимость газа в Европе резко увеличилась
27.04.2022
Четыре недели определят общий исход конфликта в Украине – Пентагон
26.04.2022
В последние дни апреля в Казахстане похолодает
27.04.2022
В Алматы водитель нарушил ПДД 92 раза за сутки
27.04.2022
Главная Топ LIVE Все