Бродячие собаки загрызли 58 голов скота в селе ЗКО

В полиции ЗКО сообщили, что случай произошел в селе Жымпиты Сырымского района. На скот жителя села напали бродячие собаки. Мелкий рогатый скот в это время находился в овчарне, пишет «Мой Город».

Бродячие собаки загрызли 23 барана и 25 ягнят. Составлен административный протокол. В районную ветеринарную станцию направлено предписание об отлове и уничтожении бродячих собак и кошек.

Аким Сырымского района Тулеген Турегалиев отметил, что ему позвонил житель села и сообщил, что собаки снова напали на его скот.

Оказалось, что собаки приходили к его сеновалу, среди них две взрослые особи и два щенка. Они абсолютно дикие, бродят только по ночам. Их пришлось уничтожить. Жители Жымпиты пишут нам жалобы и нам приходится уничтожать таких животных. Аким Сырымского района Тулеген Турегалиев

По его словам, в ветеринарную станцию также привозят собак для чипирования. С начала года эта процедура была сделана 360 собакам. Глава района считает, что бездомных животных нужно уничтожать, как это делали в советское время.

Другого выхода не вижу. Нужно узаконить это. Тогда люди дважды подумают, прежде чем выпускать на улицу своего пса, особенно это касается тех, кто держит породистых собак. Они будут знать, что животное, которое бродит по улицам, подлежит уничтожению. Тулеген Турегалиев

Cлучаев нападения на людей в селе пока не зарегистрировано.