Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:39 03.05.2022

Цена нефти снизилась из-за неопределенности вокруг спроса – СМИ

мировая цена нефти Фото: pixabay
Стоимость нефти заметно снизилась после резкого роста накануне. Эксперты связывают это с неопределенностью вокруг спроса на сырье, передает Zakon.kz.

Как следует из данных торгов, по состоянию на 16:41 по времени Нур-Султана цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 1,3%, до 106,19 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – также на 1,3%, до 103,8 доллара, пишет Прайм.

За перспективами мирового спроса пристально наблюдают нефтяные трейдеры. По их данным, на ситуацию влияет продолжающийся в Китае карантин, который оказывает серьезное давление на уровень потребления сырья в стране. При этом страны Евросоюза продолжают обсуждать возможность введения эмбарго на нефть из России.

По мнению аналитиков SPI Asset Management, прогресс в согласовании запрета ЕС на импорт российского сырья поддерживает рост цен на него. Однако, как считают эксперты, дальнейший рост цен будет ограниченным.

Кроме того, в ближайшие дни состоится заседание ОПЕК+, по итогам которого будут определены параметры добычи стран-участниц в июне.

Курс доллара составляет 441,64 тенге.

Оксана Житникова
США
Налоговики отслеживают переводы госслужащих и их жен, превышающие $50 тысяч
03.05.2022
Нарушения на таможне — Генпрокуратура сообщила об ущербе государству на сотни млрд тенге
03.05.2022
Токаев подписал указ о переименовании Капшагая в Қонаев
03.05.2022
Сильный дождь с грозой и град ожидаются в Алматы
03.05.2022
Ливень, град и шквал ожидаются в горах Алматы
03.05.2022
Главная Топ LIVE Все