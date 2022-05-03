Цена нефти снизилась из-за неопределенности вокруг спроса – СМИ

Как следует из данных торгов, по состоянию на 16:41 по времени Нур-Султана цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 1,3%, до 106,19 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – также на 1,3%, до 103,8 доллара, пишет Прайм.

За перспективами мирового спроса пристально наблюдают нефтяные трейдеры. По их данным, на ситуацию влияет продолжающийся в Китае карантин, который оказывает серьезное давление на уровень потребления сырья в стране. При этом страны Евросоюза продолжают обсуждать возможность введения эмбарго на нефть из России.

По мнению аналитиков SPI Asset Management, прогресс в согласовании запрета ЕС на импорт российского сырья поддерживает рост цен на него. Однако, как считают эксперты, дальнейший рост цен будет ограниченным.

Кроме того, в ближайшие дни состоится заседание ОПЕК+, по итогам которого будут определены параметры добычи стран-участниц в июне.