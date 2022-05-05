17:06 05.05.2022
Жестокое избиение работника на ферме в Алматинской области: дело переквалифицировали
Фото: Zakon.kz
В Алматинской области 43-летний бизнесмен из Талдыкоргана жестоко избил работника своей фермы. В отношении подозреваемого переквалифицировали уголовную статью, сообщает Zakon.kz.
Уголовное дело, ранее зарегистрированное по ст. 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», переквалифицировано на ст. 24, ч. 3 и ст. 99, ч. 2 УК РК «Покушение на убийство», которая предусматривает более жесткое наказание. Пресс-служба ДП Алматинской области
По данным полиции, в настоящее время подозреваемый содержится под стражей в ИВС Аксуской районной полиции.
Следователи уже произвели допросы свидетелей и очевидцев, а также назначили необходимые экспертизы.Пресс-служба ДП Алматинской области
Ранее сообщали, что в одном из фермерских хозяйств близ станции Матай предприниматель жестоко избил работника.