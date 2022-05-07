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18:24 07.05.2022

Маршрутный автобус врезался в столб в Нур-Султане

ДТП в Нур-Султане Фото: Кадр из видео
ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в столице 7 мая, сообщает Zakon.kz.

На пересечении улиц Керей Жанибек хандар и Акмешит водитель маршрутного автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора. При этом он врезался в опору уличного освещения.

В результате ДТП жертв и пострадавших нет. В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 610 КРК об АП. Пресс-служба ДП города Нур-Султана

Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает о необходимости быть бдительными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Константин Вноровский
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