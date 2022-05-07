Маршрутный автобус врезался в столб в Нур-Султане

На пересечении улиц Керей Жанибек хандар и Акмешит водитель маршрутного автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора. При этом он врезался в опору уличного освещения.

В результате ДТП жертв и пострадавших нет. В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 610 КРК об АП. Пресс-служба ДП города Нур-Султана

Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает о необходимости быть бдительными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.