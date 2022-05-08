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Законодательство РК
10:01 08.05.2022

Восемь новых случаев заболевания COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации в Казахстане на 7 мая. Заболевших выявили в Нур-Султане и Алматы, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки в РК зарегистрировано восемь новых случаев заболевания, из них:

  • в Нур-Султане – 4,

  • в Алматы – 4.

Всего в стране подтверждено 1 305 592 случая.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане семь человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 4,

  • в ВКО – 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 366 человек.

Данияр Кунафин
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