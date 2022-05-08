10:01 08.05.2022
Восемь новых случаев заболевания COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации в Казахстане на 7 мая. Заболевших выявили в Нур-Султане и Алматы, передает Zakon.kz.
За прошедшие сутки в РК зарегистрировано восемь новых случаев заболевания, из них:
в Нур-Султане – 4,
в Алматы – 4.
Всего в стране подтверждено 1 305 592 случая.
Информация о выздоровевших от КВИ
В Казахстане семь человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 4,
в ВКО – 3.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 366 человек.