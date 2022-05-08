Восемь новых случаев заболевания COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в РК зарегистрировано восемь новых случаев заболевания, из них:

в Нур-Султане – 4,

в Алматы – 4.

Всего в стране подтверждено 1 305 592 случая.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане семь человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 4,

в ВКО – 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 366 человек.